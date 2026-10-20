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Tsitsipas, après sa victoire au premier tour : « C’était vrai­ment frus­trant d’être face à lui »

Par
Baptiste Mulatier
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Stefanos Tsitsipas remonte la pente depuis quelques mois. 

S’il s’en est sorti contre Aleksandar Kovacevic (82e mondial) au premier tour de l’ATP 250 d’Almaty (7−6, 3–6, 6–3), le Grec a été impres­sionné par la qualité de service de son adversaire. 

« J’essayais de rester dans le match et de faire preuve de patience. Il servait excep­tion­nel­le­ment bien, c’était vrai­ment frus­trant d’être de l’autre côté du court et de devoir renvoyer ses services. Ce n’était pas un match facile. Il servait déjà comme ça lors de notre précé­dente rencontre. J’ai l’impression qu’il est très régu­lier et, à mon avis, il s’est beau­coup amélioré ces deux derniers mois. Il est très peu probable que nous nous affron­tions au premier tour, mais je lui souhaite vrai­ment bonne chance. C’est un excellent joueur et j’admire beau­coup son jeu. »

Publié le mardi 20 octobre 2026 à 17:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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