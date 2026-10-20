Stefanos Tsitsipas remonte la pente depuis quelques mois.

S’il s’en est sorti contre Aleksandar Kovacevic (82e mondial) au premier tour de l’ATP 250 d’Almaty (7−6, 3–6, 6–3), le Grec a été impres­sionné par la qualité de service de son adversaire.

« J’essayais de rester dans le match et de faire preuve de patience. Il servait excep­tion­nel­le­ment bien, c’était vrai­ment frus­trant d’être de l’autre côté du court et de devoir renvoyer ses services. Ce n’était pas un match facile. Il servait déjà comme ça lors de notre précé­dente rencontre. J’ai l’impression qu’il est très régu­lier et, à mon avis, il s’est beau­coup amélioré ces deux derniers mois. Il est très peu probable que nous nous affron­tions au premier tour, mais je lui souhaite vrai­ment bonne chance. C’est un excellent joueur et j’admire beau­coup son jeu. »