Stefanos Tsitsipas remonte la pente depuis quelques mois.
S’il s’en est sorti contre Aleksandar Kovacevic (82e mondial) au premier tour de l’ATP 250 d’Almaty (7−6, 3–6, 6–3), le Grec a été impressionné par la qualité de service de son adversaire.
« J’essayais de rester dans le match et de faire preuve de patience. Il servait exceptionnellement bien, c’était vraiment frustrant d’être de l’autre côté du court et de devoir renvoyer ses services. Ce n’était pas un match facile. Il servait déjà comme ça lors de notre précédente rencontre. J’ai l’impression qu’il est très régulier et, à mon avis, il s’est beaucoup amélioré ces deux derniers mois. Il est très peu probable que nous nous affrontions au premier tour, mais je lui souhaite vraiment bonne chance. C’est un excellent joueur et j’admire beaucoup son jeu. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.