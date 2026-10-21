Stefanos Tsitsipas est engagé cette semaine au Kazakhstan, du côté d’Almaty, où il s’est qualifié pour les huitièmes de finale. Il y retrou­vera le local Mikhail Kukushkin pour tenter de pour­suivre son parcours.

Interrogé en confé­rence de presse sur les trajec­toires des joueurs de sa géné­ra­tion, notam­ment ceux de la « Next Gen », qui ont émergé à l’époque où le Big Three domi­nait encore le circuit, le Grec a préféré prendre du recul.

Plutôt que de se comparer aux autres joueurs de sa géné­ra­tion, Tsitsipas a expliqué que chaque carrière était diffé­rente et qu’au‐delà des résul­tats, il fallait égale­ment prendre en compte les expé­riences person­nelles et les épreuves traver­sées par chacun.

Stefanos Tsitsipas on his journey compared to Medvedev and Zverev :



​« I have my own story. Their story is not my story, and my story is not theirs. It’s not just about results—it’s what you go through as a player. » pic.twitter.com/4f34RWfTIk — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 20, 2026

« J’ai ma propre histoire. Leur histoire n’est pas la mienne, et mon histoire n’est pas la leur. Ce n’est pas seule­ment une ques­tion de résul­tats, c’est ce que vous traversez en tant que joueur » a déclaré Tsitsipas.

Une manière pour le Grec de rappeler que la réus­site d’une carrière ne se résume pas unique­ment aux titres et au clas­se­ment mondial.