Stefanos Tsitsipas est engagé cette semaine au Kazakhstan, du côté d’Almaty, où il s’est qualifié pour les huitièmes de finale. Il y retrouvera le local Mikhail Kukushkin pour tenter de poursuivre son parcours.
Interrogé en conférence de presse sur les trajectoires des joueurs de sa génération, notamment ceux de la « Next Gen », qui ont émergé à l’époque où le Big Three dominait encore le circuit, le Grec a préféré prendre du recul.
Plutôt que de se comparer aux autres joueurs de sa génération, Tsitsipas a expliqué que chaque carrière était différente et qu’au‐delà des résultats, il fallait également prendre en compte les expériences personnelles et les épreuves traversées par chacun.
« J’ai ma propre histoire. Leur histoire n’est pas la mienne, et mon histoire n’est pas la leur. Ce n’est pas seulement une question de résultats, c’est ce que vous traversez en tant que joueur » a déclaré Tsitsipas.
Une manière pour le Grec de rappeler que la réussite d’une carrière ne se résume pas uniquement aux titres et au classement mondial.
Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 09:17