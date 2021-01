C’est l’une des belles histoires du jour dans le clan tricolore. Tristan Lamasine, 27 ans et 271e mondial, a battu le 78e mondial Egor Gerasimov en deux manches (7-6, 6-2 après 1h30). Il n’avait plus remporté de victoire sur le circuit principal depuis le premier tour de l’Open Parc de Lyon en juin 2019. Une petite libération pour celui qui affrontera l’imprévisible Bublik en huitièmes de finale.

De son côté, Hugo Grenier (250e) a fait respecter son rang face au Slovaque Alex Molcan : 7-5, 6-4 en 1h30. Pour une première place en quarts de finale ATP, le natif de Montbrison défiera la tête de série numéro 5, l’Allemand Jan-Lennard Struff. Pas une mince affaire.

Le plus expérimenté des trois, Jérémy Chardy, a lui aussi parfaitement démarré l’année en battant facilement le Moldave Radu Albot, joueur régulier du circuit et habitué aux tournois 250 : 6-3, 6-4 en 1h20. Au prochain tour, le Palois devra se méfier puisqu’il jouera face au fantasque italien Fabio Fognini qu’il n’a battu qu’une seule fois en six confrontations.