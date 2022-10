Passé tout proche d’une impro­bable élimi­na­tion, ce mardi soir au premier tour de l’ATP 250 d’Anvers, face à son compa­triote Gilles Arnaud Bailly, seule­ment classé 1185e à l’ATP (victoire, 7–6(7), 5–7, 6–4, après 3h10 de jeu), David Goffin a expliqué ses diffi­cultés par une grosse grippe qui l’empêche d’être à 100%. « J’ai mal aux côtes et au diaphragme, telle­ment je tousse. Je dois rester calme et espérer que ça guérisse au fil du temps… »

Opposé au prochain tour à Diego Schwartzman, tête de série numéro 3 du tournoi, le Belge s’at­tend logi­que­ment à un match compliqué d’au­tant plus face à un joueur de la trempe de l’Argentin. « J’ai plein de souve­nirs contre Diego, mais surtout, je sais que chaque fois que je l’ai battu, j’ai dû fournir de tout gros matches… J’espère que je parvien­drai à mieux respirer car il y aura encore de fameux rallyes. Mais je n’aurai rien à perdre et lui fera son entrée en simple. C’est déjà bien de mon côté d’avoir une victoire pour lancer le tournoi. Je vais devoir bien servir et, quoi qu’il arrive, on va s’accrocher ! »