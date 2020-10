Positif au Covid-19un temps, David Goffin est arrivé sur le tournoi sans avoir pu réellement s’entraîner. Du coup face au « terrible » Marcos Giron, le Belge s’est incliné en deux manches : 6-3, 7-5. Une contre performance qui arrive juste après celle au 1er tour de Roland-Garros.

Il semble bien qu’au delà de son état physique, le Belge manque un peu de motivation. En conférence de presse, il a plutôt évoqué l’idée qu’il fallait se remettre dans le rythme comme le rapporte le quotidien belge le Soir : « J’ai besoin de plus de rencontres pour retrouver mon niveau. C’était un peu difficile pour moi et je ne savais pas à l’avance à quoi m’attendre. Finalement, je n’ai pas trouvé cela trop mal, cela aurait pu être pire en ce qui concerne la forme. J’ai certes eu du mal au niveau du souffle après quelques coups, quelque chose qui ne se produit pas normalement. La contagion a joué son rôle. Je suis resté à l’arrêt deux semaines. En jouant plus, cela s’améliorera »