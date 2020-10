Ils ne sont pas nombreux les joueurs tricolores à présenter un bilan de 100 % de victoires en finale. Après, vous me direz, Ugo Humbert n’en n’a joué que deux mais force est de constater qu’il n’a jamais perdu ses moyens lors de ces duels décisifs. Mieux, il semble même transcendé par l’idée de remporter un titre.

C’est ce qu’il a confié à nos confrères de l’Equipe : « Je travaille beaucoup. Par rapport à l’année dernière ici, j’ai beaucoup plus d’expérience. Quand j’arrive en fin de tournoi, j’arrive à prendre un peu de recul, à rester un peu plus calme. Ce qui a changé, c’est mon état d’esprit, je sais que c’est possible, que je suis un excellent joueur, que j’ai un gros potentiel, je suis curieux de voir jusqu’où ça va m’amener ».

Nous aussi, on est curieux tant Ugo garde les pieds sur terre.

Pendant le confinement, le Mosellan avait été très discret, préférant bosser que gesticuler sur les réseaux sociaux, visiblement cela est payant. Il sera intéressant de voir ce qu’il pourra accomplir à Bercy.

Ce lundi, Ugo Humbert est 32ème, c’est le meilleur classement de sa carrière.