Ugo Humbert a du cran. Le Messin s’est qualifié pour les quarts de finale à Anvers après avoir éliminé, avec la manière, la tête de série numéro 2 Pablo Carreno-Busta.

Pourtant, le scénario du match n’a pas été simple à gérer pour Ugo. Alors qu’il menait assez tranquillement 5-2 dans la première manche, le Français a vu son adversaire enfiler cinq jeux de suite et empocher le set. Terrible, d’autant que l’Espagnol a obtenu trois balles de break de rang dans le cinquième jeu de la deuxième manche avant de finalement craquer puis de subir le réalisme froid du « Frenchy ». Même situation dans l’ultime manche lorsque le 38e mondial a effacé quatre balles de 4-2 pour l’Espagnol, dont trois d’affilée.

Une victoire au mental, mais pas que. Dans ces conditions indoor, Humbert a montré qu’il était capable de prendre la balle tôt et d’imposer un vrai rythme à ses opposants. Il s’est finalement imposé 5-7, 6-3, 6-4 après 2h35 de jeu et affrontera le vainqueur du match entre Taylor Fritz et Lloyd George Harris.