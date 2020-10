La 5ème édition du tournoi ATP 250 d’Anvers se déroule du 19 au 25 octobre. Il accueillera du beau monde. David Goffin, Pablo Carreno-Busta, Karen Khachanov, Grigor Dimitrov, Alex De Minaur, Milos Raonic ou encore les Français Richard Gasquet, Corentin Moutet et Ugo Humbert seront de la partie.

Les quarts de finale pourraient ressembler à ça : Goffin vs De Minaur Dimitrov vs Raonic, Lajovic vs Khachanov, Fritz vs Carreno Busta.