Sorti vain­queur d’un duel haras­sant de près de 4h de jeu (3h45 préci­sé­ment) face à l’Américain Frances Tiafoe au premier tour du tournoi d’Anvers, Andy Murray était presque choqué d’avoir disputé un match d’une telle durée en deux sets gagnants.

« Je ne me souviens pas d’avoir joué un match avec un tel score, en deux sets gagnants… Est‐ce qu’il y a quelque chose de magique à Anvers pour moi ? Il y avait une très belle ambiance, en tout cas, du monde pour un premier tour, et tout ça est allé cres­cendo avec un tel scénario ! C’est toujours super de sortir gagnant après une telle bataille, même si physi­que­ment, et surtout sur ces surfaces dures en indoor qui sont terribles pour le corps, j’aurais aimé l’emporter plus faci­le­ment… D’un autre côté, je suis super heureux d’être encore capable de produire ça… J’ai eu des occases pour finir ce match en deux sets, mais j’aurais pu le perdre en trois… Tout était possible, pour les deux joueurs, mais j’ai senti que je pouvais en mettre encore un peu plus pour gagner le duel, et c’est ce que j’ai su faire sur la deuxième balle de match. Il s’est passé telle­ment de choses, là, que c’est diffi­cile de retenir un point ou l’autre. Je n’ai jamais joué un match pareil dans ma carrière ! »