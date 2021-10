Guest‐Star à Anvers, Andy Murray a donné une confé­rence de presse d’avant tournoi.

Détendu et souriant, l’Ecossais semble vivre une fin de saison très agréable. Il est aussi revenu sur tous les conseils qu’il est entrain de rece­voir depuis son retour en forme.

« Je joue au tennis depuis que j’ai 4 ou 5 ans, je suis profes­sionnel depuis 16 ou 17 ans et je suis parti de chez moi quand j’avais 15 ans. J’aime le tennis. Ce sport m’a donné d’incroyables oppor­tu­nités. Je voyage dans le monde entier depuis que je suis enfant et j’ai vécu de beaux moments sur les courts. Le tennis est une grande partie de ma vie et beau­coup d’anciens joueurs avec qui j’ai parlé m’ont dit de conti­nuer à jouer le plus long­temps possible. Je vais donc conti­nuer à jouer au haut niveau jusqu’à ce que mon corps me dise stop »