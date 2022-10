Place à l’ATP 250 d’Anvers cette semaine, en même temps que les tour­nois de Stockholm et de Naples.

Et la semaine démarre d’une belle manière en Belgique avec un duel entre deux des plus beaux revers à une main du siècle : Stanislas Wawrinka et Richard Gasquet.

Les deux hommes se retrouvent pour la première fois depuis l’in­croyable victoire du Français en quarts de finale de Wimbledon 2015 (6−4, 4–6, 3–6, 6–4, 11–9). Ritchie mène 2–1 aux confron­ta­tions face au Suisse.

Rendez‐vous à 19h ce lundi pour ce match « vintage ».

Découvrez le tableau complet de l’ATP 250 d’Anvers :

De belles rencontres en perspective.