Arthur jouera son 1⁄ 4 de finale ce vendredi à Anvers face à Jannik Sinner. Ce sera un grand défi même si en indoor avec son gros service il peut faire des dégâts.

Invité de du numéro 78 de We Love Tennis, Arthur nous avait expliqué que ce qui le moti­vait ce n’était pas le clas­se­ment mais les titres : « Le Top 100 repré­sente forcé­ment quelque chose, mais je ne vois pas les choses ainsi. J’essaie de conti­nuer à progresser. Pour l’instant, je n’ai rien fait d’extravagant. Un cham­pion doit avoir des titres à son palmarès, c’est ce qu’il reste à la fin. Monfils, Gasquet, Tsonga ont une belle carrière. J’ai 26 ans, je suis 74e, je suis dans la moyenne, ni plus ni moins. Mais ce qui est certain, c’est que je ne veux pas me contenter de cela. J’ai de très belles années devant moi, j’en suis convaincu »