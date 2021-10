Alors qu’il affron­tait Andy Murray pour la toute première fois de sa carrière à Anvers, Diego Schwartzman a fait le boulot en s’im­po­sant en deux sets face au cham­pion britan­nique (6–4, 7–6). Après la rencontre, en confé­rence de presse, l’Argentin a expliqué en quoi affronter l’an­cien numéro 1 mondial était si impor­tant pour lui.

« C’était un plaisir de jouer contre Andy car nous n’avions pas encore joué l’un contre l’autre aupa­ra­vant. On peut voir qu’il revient à un très bon niveau et qu’il bouge de mieux en mieux. J’ai beau­coup de respect pour lui car, en gran­dis­sant, je l’ai vu batailler face à Federer, Nadal et Djokovic. Et main­te­nant, je joue contre lui. C’est donc forcé­ment très spécial pour moi. »