2021, l’année de la confir­ma­tion pour Jannik Sinner. Le jeune italien a surclassé Lloyd Harris ce samedi en demi‐finales à Anvers : 6–2, 6–2, en 1h27.

Le jeune italien se qualifie déjà pour la 5e finale de la saison. Il a perdu au Masters 1000 de Miami, et a gagné à Melbourne au Great Ocean Road Open, à Washington et à Sofia.

Il égale donc les perfor­mances de Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas. Seuls Novak Djokovic et Cameron Norrie font mieux, avec six finales au cours de l’année.

Dimanche, il tentera de remporter l’ATP 250 belge contre Jenson Brooksby ou Diego Schwartzman.