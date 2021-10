Favori de cette finale sur l’ATP 250 d’Anvers face à Diego Schwartzman, Jannik Sinner a parfai­te­ment fait respecter la logique de la forme et du clas­se­ment en rempor­tant haut la main cette rencontre : 6–2, 6–2, après 1h15 de jeu.

Impérial de bout en bout (seule­ment 10 points perdus sur son service), le jeune italien remporte donc le cinquième trophée de sa carrière, le quatrième cette saison après Melbourne, Washington et Sofia. Mais ce nouveau sacre lui permet surtout de récu­pérer la 10e place au clas­se­ment de la Race (Nadal, huitième, étant forfait) en doublant au passage Cameron Norrie. Avec 2845 points au comp­teur, Jannik n’est plus qu’à 110 petits points de la neuvième place occupée par Hubert Hurkacz et en possède seule­ment 50 sur le Britannique.

Aligné la semaine prochaine sur l’ATP 500 de Vienne, tout comme ses deux prin­ci­paux concur­rents, la course à cette dernière place quali­fi­ca­tive pour le tournoi des maîtres risque bien d’être haletante.