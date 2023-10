Avant son entrée en lice à Anvers contre Lua Nardi (133e), Dominic Thiem a révélé dans des propos rapportés par Tennis Plaza ses deux objec­tifs pour les mois à venir.

« Mon retour est plus diffi­cile que prévu, je suis égale­ment très perturbé par les bles­sures. Mentalement, ce n’est pas facile, mais je me suis fixé des objec­tifs réali­sables. J’aimerais être direc­te­ment dans le tableau prin­cipal à Melbourne, ce qui est un objectif plus modeste. L’année prochaine, les Jeux Olympiques sont mon plus grand objectif, je n’ai jamais parti­cipé aux Jeux aupa­ra­vant et ils auront lieu à Roland Garros, où je n’ai que de bons souve­nirs », a déclaré le vain­queur de l’US Open 2020, actuel­le­ment 86e au clas­se­ment ATP.