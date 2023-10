Qu’il est loin le temps où Dominic Thiem terro­ri­sait le circuit ATP avec sa frappe de balle mons­trueuse et sa déter­mi­na­tion à toute épreuve.

Englué dans les bas‐fonds du top 100 mondial depuis plusieurs mois et inca­pable d’en­chaîner les victoires malgré une brève éclaircie sur l’ATP 250 de Kitzbuhel, chez lui, en juillet dernier (défaite en finale face à Baez), l’Autrichien n’est plus que l’ombre de lui‐même depuis qu’il est revenu de sa grave bles­sure au poignet au prin­temps 2022.

Nouvelle preuve de son énorme manque de confiance, il a qualifié son adver­saire italien, Luca Nardi (20 ans, 133e mondial) de « grand joueur » après sa diffi­cile victoire en trois sets et 2h30 de jeu : 3–6, 7–6(7), 6–2.

« C’était un match très diffi­cile. Les dernières semaines n’ont pas été faciles. Je n’ai pas eu de bons résul­tats. Ma confiance en moi n’est pas très élevée, c’est donc toujours inté­res­sant de jouer contre un grand joueur pour la première fois. J’ai l’im­pres­sion que les condi­tions sont assez rapides. Nous avons tous les deux bien servi. J’ai eu besoin de m’adapter un peu à la surface et j’étais mené d’un set et d’un break, puis j’ai réussi à renverser le match. J’ai joué un excellent tie‐break, qui a été serré à la fin, et le troi­sième set a été très bon. Je suis très heureux. »