« Ce que j’ai à dire aux gens qui prétendent que je ne suis plus concentré sur le tennis ? Que je m’entraîne plus que je ne l’ai jamais fait dans ma carrière « , affir­mait récem­ment Stefanos Tsitsipas qui a pour­tant déclaré ne plus être autant obnu­bilé par le tennis depuis le début de sa rela­tion amou­reuse avec Paula Badosa.

« Avant, c’était toujours le tennis, le tennis, le tennis, le tennis, c’était tout ce qui comp­tait, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Ma rencontre avec Paula m’a donné une vision diffé­rente de la vie en général. Et pendant cette période de ma jeune carrière, je ne passais pas assez de temps avec ma famille. Peut‐être que pour certains, ces liens ne sont pas si impor­tants, mais pour moi, ils sont cruciaux. Ce sont des éléments de ma vie qui néces­sitent égale­ment du temps. Pas vrai­ment de l’énergie, car ils font tout simple­ment partie de moi. Le fait d’avoir Paula à mes côtés est donc formi­dable. Je passe les meilleurs moments de ma vie. J’ai les bonnes personnes autour de moi, cela ne fait aucun doute. »

Ce jeudi à 19h, Tsitsipas affron­tera Botic van de Zandschulp en huitièmes de finale de l’ATP 250 d’Anvers.