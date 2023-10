🗣️ Tsitsipas : « Les gens qui prétendent que je ne suis plus concentré sur le tennis ? Je m’entraîne plus que je ne l’ai jamais fait dans ma carrière. Je ne veux rien prouver à personne, si ce n’est à moi‐même, me prouver que je suis capable de retrouver mon niveau. J’y crois. » pic.twitter.com/vzPgVksrr7