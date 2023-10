Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 encense @ArthurFils1 🇫🇷



🎙️ « Arthur est une future star. C’est un garçon avec une forte person­na­lité, on peut le dire. J’aime beau­coup ça. Il est très concentré sur son jeu, ses objec­tifs et ses entraî­ne­ments. Ça me pousse égale­ment dans le bon sens. » 👊 pic.twitter.com/YVFh6MY6vB