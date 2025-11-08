La finale de l’ATP 250 d’Athènes entre Novak Djokovic et Lorenzo Musetti a tenu toutes ses promesses. Autant en termes de niveau de jeu que de suspense.

Alors que l’Italien visait une place sur le Masters de Turin en cas de victoire et un quatrième titre en carrière, il est tout simple­ment tombé sur le meilleur joueur de tous les temps.

Pourtant mal en point suite à un premier set perdu 6 jeux à 4 et large­ment dominé par son adver­saire, le Serbe a trouvé des ressources insoup­çon­nées pour renverser le 9e joueur mondial après une sublime rencontre de 3h de jeu : 4–6, 6–3, 7–5.

Auteur de plusieurs coups de génie, dont cette volée gagnante en grand écart, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem décroche ainsi le 101e titre de sa carrière et prive l’Italien d’une première quali­fi­ca­tion sur le tournoi des maîtres.

C’est une victoire épous­tou­flante pour Djokovic qui prouve qu’il est encore capable de résister à des duels exigeants, autant physi­que­ment que mentalement.

Pour Musetti, c’est une sixième défaite d’af­filée en finale ATP, qui permet à Félix Auger‐Aliassime de valider le dernier billet quali­fi­catif pour le Masters.