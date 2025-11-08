La finale de l’ATP 250 d’Athènes entre Novak Djokovic et Lorenzo Musetti a tenu toutes ses promesses. Autant en termes de niveau de jeu que de suspense.
Alors que l’Italien visait une place sur le Masters de Turin en cas de victoire et un quatrième titre en carrière, il est tout simplement tombé sur le meilleur joueur de tous les temps.
Pourtant mal en point suite à un premier set perdu 6 jeux à 4 et largement dominé par son adversaire, le Serbe a trouvé des ressources insoupçonnées pour renverser le 9e joueur mondial après une sublime rencontre de 3h de jeu : 4–6, 6–3, 7–5.
The winning moment 🔥— Tennis TV (@TennisTV) November 8, 2025
The fire is still burning, alright ❤️🔥 @DjokerNole #HellenicChampionship pic.twitter.com/ZV90Z0jypS
Auteur de plusieurs coups de génie, dont cette volée gagnante en grand écart, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem décroche ainsi le 101e titre de sa carrière et prive l’Italien d’une première qualification sur le tournoi des maîtres.
C’est une victoire époustouflante pour Djokovic qui prouve qu’il est encore capable de résister à des duels exigeants, autant physiquement que mentalement.
Pour Musetti, c’est une sixième défaite d’affilée en finale ATP, qui permet à Félix Auger‐Aliassime de valider le dernier billet qualificatif pour le Masters.
