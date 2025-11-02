Le tournoi d’Athènes a vécu des débuts plus que caho­tique puisque malgré le fait que le tournoi soit « sold out », le stade est resté prati­que­ment vide.

Cette situa­tion est attri­buée au fait qu’il semble­rait que certaines personnes aient fait le pari risqué d’acheter des places en nombre dans le but de les revendre.

D’autres expliquent que le forfait d’un certain nombre de joueurs (Fonseca, Tsitsipas, Kachanov) est aussi une expli­ca­tion de cette défec­tion. D’autres obser­va­teurs sont plus prag­ma­tiques et se réjouissent de la situa­tion car rien n’avait été anti­cipé si tous les fans s’étaient rendus au stade ce samedi.

« Si les 15 000 déten­teurs de billets étaient venus, la situa­tion aurait été chao­tique », ont d’ailleurs commenté les suppor­ters qui ont vécu cette épreuve. Quand Djokovic va être programmé, cela risque d’être une sacrée pagaille…