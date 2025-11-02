Le tournoi d’Athènes a vécu des débuts plus que cahotique puisque malgré le fait que le tournoi soit « sold out », le stade est resté pratiquement vide.
Cette situation est attribuée au fait qu’il semblerait que certaines personnes aient fait le pari risqué d’acheter des places en nombre dans le but de les revendre.
D’autres expliquent que le forfait d’un certain nombre de joueurs (Fonseca, Tsitispas, Kachanov) est aussi une explication de cette défection.
D’autres observateurs sont plus pragmatiques et se réjouissent de la situation car rien n’avait été anticipé si tous les fans se seraient rendus au stade ce samedi.
« Si les 15 000 détenteurs de billets étaient venus, la situation aurait été chaotique », ont d’ailleurs commenté les supporters qui ont vécu cette épreuve, quand Djokovic va être programmé, cela risque d’être une sacrée pagaille…
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 11:15