Avec la finale de Felix Auger‐Aliassime à Paris, la donne est simple pour Lorenzo Musetti, engagé sur l’ATP 250 d’Athènes cette semaine. Il doit abso­lu­ment remporter le tournoi pour dépasser le Canadien au clas­se­ment de la Race et ainsi valider son billet pour le Masters (9 au 16 novembre à Turin).

« Chaque fois que je parti­cipe à un événe­ment, mon objectif est de remporter le titre, cela ne change pas. C’est la meilleure saison de ma carrière, j’ai atteint tous mes objec­tifs, mais il me reste encore celui‐ci à atteindre et je vais me battre de toutes mes forces pour y parvenir. Je sais que ce sera diffi­cile car il y a de grands joueurs dans le tournoi, mais je me sens bien après avoir rechargé mes batte­ries ces derniers jours », a déclaré l’Italien dans des propos relayés par Punto de Break avant le début du tournoi.

Lors de son entrée en lice en huitièmes de finale, Musetti affron­tera un certain Stan Wawrinka, tombeur de Botic van de Zandschulp au premier tour : 2–6, 7–6(5), 7–5.