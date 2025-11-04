Avec la finale de Felix Auger‐Aliassime à Paris, la donne est simple pour Lorenzo Musetti, engagé sur l’ATP 250 d’Athènes cette semaine. Il doit absolument remporter le tournoi pour dépasser le Canadien au classement de la Race et ainsi valider son billet pour le Masters (9 au 16 novembre à Turin).
« Chaque fois que je participe à un événement, mon objectif est de remporter le titre, cela ne change pas. C’est la meilleure saison de ma carrière, j’ai atteint tous mes objectifs, mais il me reste encore celui‐ci à atteindre et je vais me battre de toutes mes forces pour y parvenir. Je sais que ce sera difficile car il y a de grands joueurs dans le tournoi, mais je me sens bien après avoir rechargé mes batteries ces derniers jours », a déclaré l’Italien dans des propos relayés par Punto de Break avant le début du tournoi.
Lors de son entrée en lice en huitièmes de finale, Musetti affrontera un certain Stan Wawrinka, tombeur de Botic van de Zandschulp au premier tour : 2–6, 7–6(5), 7–5.
Publié le mardi 4 novembre 2025 à 10:47