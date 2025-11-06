AccueilATPATP - AthènesLa classe de Lorenzo Musetti après sa victoire contre Stan Wawrinka :...
ATP - Athènes

La classe de Lorenzo Musetti après sa victoire contre Stan Wawrinka : « Je tiens à remer­cier une légende comme Stan d’avoir partagé le court avec moi. Il est une immense source d’inspiration »

Par Baptiste Mulatier

Passé à seule­ment deux petits points de l’éli­mi­na­tion face à Stan Wawrinka hier à Athènes, Lorenzo Musetti est parvenu à s’im­poser dans la douleur (4−6, 7–6(5), 6–4) pour main­tenir ses espoirs de parti­ciper aux Nitto ATP Finals. L’Italien s’est fait peur, mais a tout de même adressé un beau message à son adver­saire à la suite de sa victoire.

« Honnêtement, j’étais assez nerveux sur le court aujourd’hui, mais j’ai réussi à mieux me comporter dans le troi­sième set, où j’étais un peu plus calme et patient. Je tiens à remer­cier une légende comme Stan d’avoir partagé le court avec moi. Il est une immense source d’ins­pi­ra­tion, une idole depuis mon enfance. Je l’ap­plaudis chaleu­reu­se­ment car il a joué un tennis excep­tionnel, et j’ai dû élever mon niveau de jeu pour remporter ce match. Dans le troi­sième set, il n’a rencontré aucune diffi­culté physique. J’espère atteindre la quaran­taine en aussi bonne forme. »

Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 09:18

