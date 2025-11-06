Passé à seulement deux petits points de l’élimination face à Stan Wawrinka hier à Athènes, Lorenzo Musetti est parvenu à s’imposer dans la douleur (4−6, 7–6(5), 6–4) pour maintenir ses espoirs de participer aux Nitto ATP Finals. L’Italien s’est fait peur, mais a tout de même adressé un beau message à son adversaire à la suite de sa victoire.
« Honnêtement, j’étais assez nerveux sur le court aujourd’hui, mais j’ai réussi à mieux me comporter dans le troisième set, où j’étais un peu plus calme et patient. Je tiens à remercier une légende comme Stan d’avoir partagé le court avec moi. Il est une immense source d’inspiration, une idole depuis mon enfance. Je l’applaudis chaleureusement car il a joué un tennis exceptionnel, et j’ai dû élever mon niveau de jeu pour remporter ce match. Dans le troisième set, il n’a rencontré aucune difficulté physique. J’espère atteindre la quarantaine en aussi bonne forme. »
Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 09:18