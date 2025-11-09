AccueilATPATP - AthènesLaurent Lokoli, après le 101e titre en carrière de Djokovic : "S'allonger...
Laurent Lokoli, après le 101e titre en carrière de Djokovic : « S’allonger à 38 balais en gagnant un 250 quand il a tout gagné. Avec Wawrinka, ce sont des modèles »

Par Thomas S

Vainqueur d’un 101e titre en carrière après une victoire mémo­rable face à Lorenzo Musetti en finale de l’ATP 250 d’Athènes ce samedi, Novak Djokovic continue d’écrire sa légende. 

Impressionné comme beau­coup par la pres­ta­tion et l’émo­tion du joueur serbe, le Français, Laurent Lokoli, a tenu à lui rendre un vibrant hommage. 

« C’est les émotions ce mec, à 38 balais de s’allonger en gagnant un 250 quand il a tout gagné. La passion du jeu qu’il a comme Stan Wawrinka ce sont des modèles », a écrit l’ac­tuel 473e mondial. 

Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 15:09

