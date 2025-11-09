Vainqueur d’un 101e titre en carrière après une victoire mémo­rable face à Lorenzo Musetti en finale de l’ATP 250 d’Athènes ce samedi, Novak Djokovic continue d’écrire sa légende.

Impressionné comme beau­coup par la pres­ta­tion et l’émo­tion du joueur serbe, le Français, Laurent Lokoli, a tenu à lui rendre un vibrant hommage.

C’est les émotions ce mec, à 38 balais de s’allonger en gagnant un 250 quand il a tout gagné. La passion du jeu qu’il a comme @stanwawrinka ce sont des modèles. 🤩 https://t.co/VWjeNDTP24 — Laurent Lokoli (@laurentlokoli) November 8, 2025

