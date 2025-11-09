Vainqueur d’un 101e titre en carrière après une victoire mémorable face à Lorenzo Musetti en finale de l’ATP 250 d’Athènes ce samedi, Novak Djokovic continue d’écrire sa légende.
Impressionné comme beaucoup par la prestation et l’émotion du joueur serbe, le Français, Laurent Lokoli, a tenu à lui rendre un vibrant hommage.
C’est les émotions ce mec, à 38 balais de s’allonger en gagnant un 250 quand il a tout gagné. La passion du jeu qu’il a comme @stanwawrinka ce sont des modèles. 🤩 https://t.co/VWjeNDTP24— Laurent Lokoli (@laurentlokoli) November 8, 2025
« C’est les émotions ce mec, à 38 balais de s’allonger en gagnant un 250 quand il a tout gagné. La passion du jeu qu’il a comme Stan Wawrinka ce sont des modèles », a écrit l’actuel 473e mondial.
Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 15:09