Lorenzo Musetti continue de faire trembler Félix Auger‐Aliassime. L’Italien a obtenu son ticket pour la finale à Athènes en battant Sebastian Korda, avec une balle de match sauvée au passage.
Opposé à Novak Djokovic en finale, le défi sera de taille pour Musetti, qui après sa qualification, a avoué ne pas être totalement serein, étant donné ses échecs en finale depuis quelques années.
« Je suis content de l’attitude que j’ai montrée sur le court et de l’état d’esprit que j’essaie d’avoir chaque jour. Atteindre la finale ici est très important pour moi. Je n’ai pas eu beaucoup de chance en finale ces dernières années. Je perds en finale depuis trois ans. J’espère que cela changera dès demain. Je jouerai pour deux objectifs : remporter le titre ici, et le second, comme vous le savez sans doute déjà, les ATP Finals. J’ai hâte d’affronter une légende. »
Publié le samedi 8 novembre 2025 à 09:45