AccueilATPATP - AthènesL'aveu de Musetti avant sa finale face à Djokovic : « Je n'ai...
ATP - Athènes

L’aveu de Musetti avant sa finale face à Djokovic : « Je n’ai pas eu beau­coup de chance en finale ces dernières années… »

Thomas S
Par Thomas S

-

765

Lorenzo Musetti continue de faire trem­bler Félix Auger‐Aliassime. L’Italien a obtenu son ticket pour la finale à Athènes battant Sebastian Korda, avec une balle de match sauvée au passage. Opposé à Novak Djokovic, le défi sera de taille pour Musetti, qui après sa quali­fi­ca­tion, a avoué ne pas être tota­le­ment serein, étant donné ses échecs en finale depuis quelques années.

« Je suis content de l’at­ti­tude que j’ai montrée sur le court et de l’état d’es­prit que j’es­saie d’avoir chaque jour. Atteindre la finale ici est très impor­tant pour moi. Je n’ai pas eu beau­coup de chance en finale ces dernières années. Je perds en finale depuis trois ans. J’espère que cela chan­gera dès demain. Je jouerai pour deux objec­tifs : remporter le titre ici, et le second, comme vous le savez sans doute déjà, les ATP Finals. J’ai hâte d’af­fronter une légende. »

Publié le samedi 8 novembre 2025 à 09:45

Article précédent
Carlos Alcaraz, sans pres­sion : « Si Jannik Sinner termine l’année numéro 1 mondial, il l’aura mérité. Je vais tout faire pour l’en empê­cher, mais si ça arrive, ce ne sera pas une déception »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.