Lorenzo Musetti continue de faire trem­bler Félix Auger‐Aliassime. L’Italien a obtenu son ticket pour la finale à Athènes battant Sebastian Korda, avec une balle de match sauvée au passage. Opposé à Novak Djokovic, le défi sera de taille pour Musetti, qui après sa quali­fi­ca­tion, a avoué ne pas être tota­le­ment serein, étant donné ses échecs en finale depuis quelques années.

« Je suis content de l’at­ti­tude que j’ai montrée sur le court et de l’état d’es­prit que j’es­saie d’avoir chaque jour. Atteindre la finale ici est très impor­tant pour moi. Je n’ai pas eu beau­coup de chance en finale ces dernières années. Je perds en finale depuis trois ans. J’espère que cela chan­gera dès demain. Je jouerai pour deux objec­tifs : remporter le titre ici, et le second, comme vous le savez sans doute déjà, les ATP Finals. J’ai hâte d’af­fronter une légende. »