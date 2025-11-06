Si Alexandre Muller s’est incliné face à un Lorenzo Musetti en mission pour une qualification sur le Masters de Turin, ce jeudi en quarts de finale de l’ATP 250 d’Athènes, le Français risque de se souvenir longtemps de ce point qui restera dans les annales de cette saison 2025.
Lobé par l’Italien sur un tweener de face, le 43e mondial lui a répondu de la même manière, mais cette fois de dos, et avec un coup gagnant en prime.
Stop what you are doing and watch this outrageous point 😍#HellenicChampionship pic.twitter.com/T5bNDi217g— Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2025
Le tennis dans toute sa splendeur.
Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 18:06