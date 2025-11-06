Si Alexandre Muller s’est incliné face à un Lorenzo Musetti en mission pour une quali­fi­ca­tion sur le Masters de Turin, ce jeudi en quarts de finale de l’ATP 250 d’Athènes, le Français risque de se souvenir long­temps de ce point qui restera dans les annales de cette saison 2025.

Lobé par l’Italien sur un tweener de face, le 43e mondial lui a répondu de la même manière, mais cette fois de dos, et avec un coup gagnant en prime.

Stop what you are doing and watch this outra­geous point 😍#HellenicChampionship pic.twitter.com/T5bNDi217g — Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2025

Le tennis dans toute sa splendeur.