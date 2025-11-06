AccueilVidéosLe point extraordinaire remporté par le Français Muller face à Musetti
Le point extra­or­di­naire remporté par le Français Muller face à Musetti

Si Alexandre Muller s’est incliné face à un Lorenzo Musetti en mission pour une quali­fi­ca­tion sur le Masters de Turin, ce jeudi en quarts de finale de l’ATP 250 d’Athènes, le Français risque de se souvenir long­temps de ce point qui restera dans les annales de cette saison 2025.

Lobé par l’Italien sur un tweener de face, le 43e mondial lui a répondu de la même manière, mais cette fois de dos, et avec un coup gagnant en prime. 

Le tennis dans toute sa splendeur. 

Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 18:06

