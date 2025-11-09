La finale de l’ATP 250 d’Athènes entre Lorenzo Musetti et Novak Djokovic aura offert l’un des plus beaux spectacles de l’années, avec le couronnement de la légende Serbe au bout du suspens. Musetti avait de quoi être déçu, mais est resté respectueux et a même encensé son adversaire. Novak lui a ensuite bien rendu, lui permettant de jouer au Masters, et lui adressant un très beau message après sa victoire.
« Tout d’abord, par respect pour Lorenzo, pour sa performance aujourd’hui en finale et tout au long de la semaine, j’aimerais te dire quelques mots. À ce niveau, nous savons tous ce que c’est que de jouer des matchs très serrés et de les perdre. Je sais que c’est dur, une émotion difficile à accepter, mais tu peux te concentrer sur ton incroyable niveau de jeu. Nous nous sommes affrontés à de nombreuses reprises sur différentes surfaces. Je sais que tu joues mieux sur terre battue, mais tes progrès sur dur sont incroyables. Continue comme ça, car tu es sur la bonne voie ; un bel avenir t’attend. C’était un match incroyable… Trois heures d’un affrontement physiquement épuisant. N’importe qui aurait pu gagner, alors bravo à Lorenzo pour cette performance exceptionnelle. Je suis très fier d’y avoir contribué. »
Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 08:44