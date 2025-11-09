La finale de l’ATP 250 d’Athènes entre Lorenzo Musetti et Novak Djokovic aura offert l’un des plus beaux spec­tacles de l’an­nées, avec le couron­ne­ment de la légende Serbe au bout du suspens. Musetti avait de quoi être déçu, mais est resté respec­tueux et a même encensé son adver­saire. Novak lui a ensuite bien rendu, lui permet­tant de jouer au Masters, et lui adres­sant un très beau message après sa victoire.

« Tout d’abord, par respect pour Lorenzo, pour sa perfor­mance aujourd’hui en finale et tout au long de la semaine, j’ai­me­rais te dire quelques mots. À ce niveau, nous savons tous ce que c’est que de jouer des matchs très serrés et de les perdre. Je sais que c’est dur, une émotion diffi­cile à accepter, mais tu peux te concen­trer sur ton incroyable niveau de jeu. Nous nous sommes affrontés à de nombreuses reprises sur diffé­rentes surfaces. Je sais que tu joues mieux sur terre battue, mais tes progrès sur dur sont incroyables. Continue comme ça, car tu es sur la bonne voie ; un bel avenir t’at­tend. C’était un match incroyable… Trois heures d’un affron­te­ment physi­que­ment épui­sant. N’importe qui aurait pu gagner, alors bravo à Lorenzo pour cette perfor­mance excep­tion­nelle. Je suis très fier d’y avoir contribué. »