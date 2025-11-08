Battu par Novak Djokovic en finale de l’ATP 250 d’Athènes après une finale épous­tou­flante, Lorenzo Musetti était forcé­ment abattu lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix.

En plus d’avoir perdu une sixème finale d’af­filée sur le circuit ATP, l’Italien a loupé l’oc­ca­sion de se quali­fier pour le Masters de Turin, lais­sant ainsi Félix Auger‐Aliassime valider le dernier billet quali­fi­catif pour le tournoi des maîtres.

Beau joueur, le 9e joueur mondial a rendu un très belle hommage au Serbe, vain­queur à cette occa­sion du 101e titre de sa carrière.

« Ce que tu arrives encore à faire à ton âge est tout simple­ment fantas­tique, tu es toujours au top. Chaque fois que je t’af­fronte et que je partage le court avec toi, je consi­dère cela comme une leçon, alors merci pour cela. »