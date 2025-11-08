Battu par Novak Djokovic en finale de l’ATP 250 d’Athènes après une finale époustouflante, Lorenzo Musetti était forcément abattu lors de son discours pendant la cérémonie de remise des prix.
En plus d’avoir perdu une sixème finale d’affilée sur le circuit ATP, l’Italien a loupé l’occasion de se qualifier pour le Masters de Turin, laissant ainsi Félix Auger‐Aliassime valider le dernier billet qualificatif pour le tournoi des maîtres.
Beau joueur, le 9e joueur mondial a rendu un très belle hommage au Serbe, vainqueur à cette occasion du 101e titre de sa carrière.
« Ce que tu arrives encore à faire à ton âge est tout simplement fantastique, tu es toujours au top. Chaque fois que je t’affronte et que je partage le court avec toi, je considère cela comme une leçon, alors merci pour cela. »
Publié le samedi 8 novembre 2025 à 19:35