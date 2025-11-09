Lorenzo Musetti s’est incliné face à Novak Djokovic à Athènes, mais l’Italien va quand même parti­ciper au Masters grâce au forfait de ce même Djokovic. Une situa­tion assez folle, qui doit certai­ne­ment rendre le ressenti de Musetti sur la finale plutôt étrange. A la fin du match, les deux hommes étaient tout sourires au filet, s’échan­geant quelques mots. Et comme l’a révélé le trans­alpin en confé­rence de presse, Djokovic lui a fait savoir qu’il ne parti­ci­pe­rait pas au Masters à Turin.

« Novak m’a dit sur le court qu’il ne se rendrait pas à Turin. Je ne suis pas sûr de ce que je ressens main­te­nant après la défaite en finale, mais Novak me l’a dit. C’est mieux que la Race vers Turin s’arrête après Paris l’année prochaine. »

Musetti : Novak told me on the court that he won’t be going to Turin. Not sure how to feel now after loss in finals, but Novak told me that. It’s better that Race to Turin will stop after Paris next year.#NovakDjokovic #Turin pic.twitter.com/eq8NErNjVL — Nemanja Stanojcic (@Awax92) November 8, 2025

L’Italien doit très vite se remettre de ses émotions, car il jouera dès demain face à Taylor Fritz.