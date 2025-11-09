AccueilATPATP - AthènesLorenzo Musetti sur son échange au filet avec Djokovic après sa défaite...
Lorenzo Musetti sur son échange au filet avec Djokovic après sa défaite en finale : « Novak m’a dit sur le court qu’il ne se rendrait pas à Turin. Je ne suis pas sûr de ce que je ressens main­te­nant après la défaite en finale »

Lorenzo Musetti s’est incliné face à Novak Djokovic à Athènes, mais l’Italien va quand même parti­ciper au Masters grâce au forfait de ce même Djokovic. Une situa­tion assez folle, qui doit certai­ne­ment rendre le ressenti de Musetti sur la finale plutôt étrange. A la fin du match, les deux hommes étaient tout sourires au filet, s’échan­geant quelques mots. Et comme l’a révélé le trans­alpin en confé­rence de presse, Djokovic lui a fait savoir qu’il ne parti­ci­pe­rait pas au Masters à Turin.

« Novak m’a dit sur le court qu’il ne se rendrait pas à Turin. Je ne suis pas sûr de ce que je ressens main­te­nant après la défaite en finale, mais Novak me l’a dit. C’est mieux que la Race vers Turin s’arrête après Paris l’année prochaine. »

L’Italien doit très vite se remettre de ses émotions, car il jouera dès demain face à Taylor Fritz.

Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 13:12

