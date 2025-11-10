Lauréat du 101e titre de sa carrière sur l’ATP 250 d’Athènes où toute sa famille était présente dans les tribunes, Novak Djokovic ne les a pas ménagés après un match renver­sant de 3h de jeu.

Lors de son passage en confé­rence de presse, le Serbe a d’ailleurs plaidé coupable.

« C’est vrai, le monde du tennis peut être soli­taire, c’est le propre de ce sport. On a rare­ment l’oc­ca­sion de réunir sa famille et ses amis. J’ai essayé d’en profiter au maximum. Je leur ai donné la satis­fac­tion d’as­sister aux matchs. Certains ont failli avoir une crise cardiaque, mon père en faisait partie. Je me dis qu’il s’y est peut‐être habitué, mais… Il ne supporte pas toutes ces émotions, alors je ne l’ai pas beau­coup aidé aujourd’hui. On s’est vus après le match et on aurait dit qu’il jouait . Bien sûr, je sais où ils sont, où ils sont assis, et peut‐être que cela m’a mis un peu plus de pres­sion, en même temps une bonne sensation. »

