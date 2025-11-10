Lauréat du 101e titre de sa carrière sur l’ATP 250 d’Athènes où toute sa famille était présente dans les tribunes, Novak Djokovic ne les a pas ménagés après un match renversant de 3h de jeu.
Lors de son passage en conférence de presse, le Serbe a d’ailleurs plaidé coupable.
« C’est vrai, le monde du tennis peut être solitaire, c’est le propre de ce sport. On a rarement l’occasion de réunir sa famille et ses amis. J’ai essayé d’en profiter au maximum. Je leur ai donné la satisfaction d’assister aux matchs. Certains ont failli avoir une crise cardiaque, mon père en faisait partie. Je me dis qu’il s’y est peut‐être habitué, mais… Il ne supporte pas toutes ces émotions, alors je ne l’ai pas beaucoup aidé aujourd’hui. On s’est vus après le match et on aurait dit qu’il jouait . Bien sûr, je sais où ils sont, où ils sont assis, et peut‐être que cela m’a mis un peu plus de pression, en même temps une bonne sensation. »
