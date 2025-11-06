AccueilATPATP - AthènesNovak Djokovic après sa qualification en demi-finales : "J'ai été un peu...
ATP - Athènes

Novak Djokovic après sa quali­fi­ca­tion en demi‐finales : « J’ai été un peu surpris de voir à quel point il jouait bien »

Solide sans être impres­sion­nant, Novak Djokovic a fait le job pour se quali­fier en demi‐finales de l’ATP 250 d’Athènes. Deux jours après une entrée en lice réussie face à Tabilo, le Serbe a dominé ce jeudi le Portugais, Nuno Borges, en deux sets et 1h45 de jeu : 7–6(1), 6–4.

Interrogé après la rencontre, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a reconnu avoir été surpris par le niveau de jeu de son adversaire. 

« Cela a été une bataille physique. J’ai été un peu surpris de voir à quel point il jouait bien. Il mérite une salve d’ap­plau­dis­se­ments pour sa perfor­mance », a déclaré celui qui affron­tera Giron ou Hanfmann pour une place en finale. 

Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 19:40

