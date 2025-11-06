Solide sans être impressionnant, Novak Djokovic a fait le job pour se qualifier en demi‐finales de l’ATP 250 d’Athènes. Deux jours après une entrée en lice réussie face à Tabilo, le Serbe a dominé ce jeudi le Portugais, Nuno Borges, en deux sets et 1h45 de jeu : 7–6(1), 6–4.
Interrogé après la rencontre, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem a reconnu avoir été surpris par le niveau de jeu de son adversaire.
« Cela a été une bataille physique. J’ai été un peu surpris de voir à quel point il jouait bien. Il mérite une salve d’applaudissements pour sa performance », a déclaré celui qui affrontera Giron ou Hanfmann pour une place en finale.
Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 19:40