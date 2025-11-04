Interrogé par le média grec SDNA avant son entrée en lice ce mardi sur l’ATP 250 d’Athènes (opposé à Alejandro Tabilo), Novak Djokovic a été inter­rogé sur l’un des moments les plus forts de sa carrière : sa médaille d’or décro­chée sur les Jeux olym­piques de Paris en août 2024.

Et le Serbe en a profité pour rappeler pour­quoi il conti­nuait à jouer à 38 ans après avoir tout gagné.

« Beaucoup pensaient qu’a­près les Jeux olym­piques, après avoir remporté la médaille d’or, je mettrais un terme à ma carrière. Cependant, je ne joue pas au tennis unique­ment pour les résul­tats. Bien sûr, les résul­tats consti­tuent une grande partie de ma moti­va­tion, mais je joue aussi au tennis parce que j’aime vrai­ment la compé­ti­tion. J’apprécie le processus et ce que le tennis m’ap­porte person­nel­le­ment, à ma famille, mais aussi ce que j’ap­porte au tennis tant que je reste un joueur profes­sionnel actif. »