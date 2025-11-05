Novak Djokovic est apparu parti­cu­liè­re­ment ému lors de l’hommage rendu à son mentor, Nikola Pilic, décédé en septembre dernier. Le Serbe venait tout juste de s’imposer face à Alejandro Tabilo en huitièmes de finale de l’ATP 250 d’Athènes lorsque l’émotion l’a submergé.

🙏😭 Djokovic en larmes lors de l’hom­mage rendu à son mentor Nikola Pili !#beINSPORTS pic.twitter.com/jzk6XUZoc5 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 5, 2025

« Je suis désolé, je suis désolé pour ça, a déclaré Novak Djokovic qui s’est ensuite exprimé dans des propos relayés par Tennis365 : Ce fut un moment émou­vant. Compte tenu de ce qu’il repré­sen­tait pour moi et ma famille, tant sur le plan privé que profes­sionnel, il était mon père tennis­tique. L’héritage qu’il m’a laissé, mais aussi à ce sport, ne s’ef­fa­cera jamais, ne mourra jamais. Tant que je jouerai au tennis et tant que je vivrai, je célé­brerai son nom. Et ce soir, c’était l’oc­ca­sion de lui rendre hommage, et je suis sûr que dans un avenir proche, mais aussi dans un avenir loin­tain, les gens décou­vri­ront l’im­pact que Niki a eu sur le monde du tennis et le monde du sport. Il le mérite. C’était un homme très spécial. »