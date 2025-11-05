Novak Djokovic est apparu particulièrement ému lors de l’hommage rendu à son mentor, Nikola Pilic, décédé en septembre dernier. Le Serbe venait tout juste de s’imposer face à Alejandro Tabilo en huitièmes de finale de l’ATP 250 d’Athènes lorsque l’émotion l’a submergé.
🙏😭 Djokovic en larmes lors de l’hommage rendu à son mentor Nikola Pili !#beINSPORTS pic.twitter.com/jzk6XUZoc5— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 5, 2025
« Je suis désolé, je suis désolé pour ça, a déclaré Novak Djokovic qui s’est ensuite exprimé dans des propos relayés par Tennis365 : Ce fut un moment émouvant. Compte tenu de ce qu’il représentait pour moi et ma famille, tant sur le plan privé que professionnel, il était mon père tennistique. L’héritage qu’il m’a laissé, mais aussi à ce sport, ne s’effacera jamais, ne mourra jamais. Tant que je jouerai au tennis et tant que je vivrai, je célébrerai son nom. Et ce soir, c’était l’occasion de lui rendre hommage, et je suis sûr que dans un avenir proche, mais aussi dans un avenir lointain, les gens découvriront l’impact que Niki a eu sur le monde du tennis et le monde du sport. Il le mérite. C’était un homme très spécial. »
Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 13:19