Novak Djokovic vient de se défaire en deux manches de l’Allemand Yannick Hanfmann (6−3, 6–4) et dispu­tera demain une 144ème finale en carrière, pour aller cher­cher un éven­tuel 101ème titre.

Le Serbe a encore une fois montré toute sa soli­dité, capable de faire la diffé­rence lors­qu’il le décide, et a même remonté un break de retard dans le deuxième set, ne lais­sant aucune chance à son adver­saire du jour. Djokovic a désor­mais atteint une finale ATP dans 23 pays différents !

Lui qui n’a toujours pas confirmé sa présence au Masters de Turin semble toute­fois dans de très bonnes dispositions.

Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 18:12

