Novak Djokovic vient de se défaire en deux manches de l’Allemand Yannick Hanfmann (6−3, 6–4) et disputera demain une 144ème finale en carrière, pour aller chercher un éventuel 101ème titre.
Le Serbe a encore une fois montré toute sa solidité, capable de faire la différence lorsqu’il le décide, et a même remonté un break de retard dans le deuxième set, ne laissant aucune chance à son adversaire du jour. Djokovic a désormais atteint une finale ATP dans 23 pays différents !
Novak Djokovic has now reached ATP Finals in 23 different countries 🤯 pic.twitter.com/LEz5c2ZsKA— Tennis Channel (@TennisChannel) November 7, 2025
Lui qui n’a toujours pas confirmé sa présence au Masters de Turin semble toutefois dans de très bonnes dispositions.
Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 18:12