Dans des propos relayés par le média grec SDNA après sa victoire contre Alejandro Tabilo en huitièmes de finale de l’ATP 250 d’Athènes (7–6[3], 6–1), Novak Djokovic a décidé de mettre les choses sur sa fin de carrière.
« Si j’ai déjà envisagé de m’arrêter ? Cela m’a traversé l’esprit, plus d’une fois, c’est certain. Mais je refuse d’en parler. Je veux profiter de moments comme celui d’aujourd’hui (mardi) sur le court. Je pense avoir gagné le droit de jouer autant et quand je veux. Stan Wawrinka se voit souvent poser la même question, et je suis tout à fait d’accord avec lui quand il dit : ‘Laissez‐moi tranquille. Laissez‐moi jouer, laisser‐moi profiter.’ Je comprends la curiosité des gens quant au ‘quand’, mais pour moi, il n’y a pas de compte à rebours dans mon esprit. Bien sûr, cette idée m’a traversé l’esprit, mais j’ai finalement décidé de jouer selon mes propres conditions, quand j’ai envie de jouer et non quand les autres pensent que je devrais jouer. C’est tout. »
Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 18:52