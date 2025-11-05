Dans des propos relayés par le média grec SDNA après sa victoire contre Alejandro Tabilo en huitièmes de finale de l’ATP 250 d’Athènes (7–6[3], 6–1), Novak Djokovic a décidé de mettre les choses sur sa fin de carrière.

« Si j’ai déjà envi­sagé de m’ar­rêter ? Cela m’a traversé l’es­prit, plus d’une fois, c’est certain. Mais je refuse d’en parler. Je veux profiter de moments comme celui d’au­jourd’hui (mardi) sur le court. Je pense avoir gagné le droit de jouer autant et quand je veux. Stan Wawrinka se voit souvent poser la même ques­tion, et je suis tout à fait d’ac­cord avec lui quand il dit : ‘Laissez‐moi tran­quille. Laissez‐moi jouer, laisser‐moi profiter.’ Je comprends la curio­sité des gens quant au ‘quand’, mais pour moi, il n’y a pas de compte à rebours dans mon esprit. Bien sûr, cette idée m’a traversé l’es­prit, mais j’ai fina­le­ment décidé de jouer selon mes propres condi­tions, quand j’ai envie de jouer et non quand les autres pensent que je devrais jouer. C’est tout. »