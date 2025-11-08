Quand Novak Djokovic annonce quelque chose, il s’y tient.

Quelques jours après avoir expliqué qu’il déci­dera après le tournoi d’Athènes s’il se rendrait ou non sur le Masters de Turin, le Serbe a confirmé ses dires ce vendredi après sa quali­fi­ca­tion en finale du tournoi grec.

Notamment ques­tionné sur la compo­si­tion de son groupe aux cotés de Carlos Alcaraz, Taylor Fritz et Alex De Minaur, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a botté en touche.

Novak Djokovic on Turin : “Yes, I saw the draw and groups, but it doesn’t change anything. I will make the deci­sion after Athens.”#NovakDjokovic #ATPFinals #Turin pic.twitter.com/DS5lq98d4h — Nemanja Stanojcic (@Awax92) November 7, 2025

« Oui, j’ai vu le tirage au sort des groupes du Masters, mais cela ne change rien. Je pren­drai ma déci­sion après le tournoi », a assuré Djokovic, opposé ce samedi à Lorenzo Musetti pour un 101e titre en carrière.