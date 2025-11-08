AccueilATPATP - AthènesNovak Djokovic persiste et signe avant d'affronter Musetti en finale : "J'ai...
Quand Novak Djokovic annonce quelque chose, il s’y tient.

Quelques jours après avoir expliqué qu’il déci­dera après le tournoi d’Athènes s’il se rendrait ou non sur le Masters de Turin, le Serbe a confirmé ses dires ce vendredi après sa quali­fi­ca­tion en finale du tournoi grec.

Notamment ques­tionné sur la compo­si­tion de son groupe aux cotés de Carlos Alcaraz, Taylor Fritz et Alex De Minaur, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a botté en touche. 

« Oui, j’ai vu le tirage au sort des groupes du Masters, mais cela ne change rien. Je pren­drai ma déci­sion après le tournoi », a assuré Djokovic, opposé ce samedi à Lorenzo Musetti pour un 101e titre en carrière. 

Publié le samedi 8 novembre 2025 à 12:33

