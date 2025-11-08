Quand Novak Djokovic annonce quelque chose, il s’y tient.
Quelques jours après avoir expliqué qu’il décidera après le tournoi d’Athènes s’il se rendrait ou non sur le Masters de Turin, le Serbe a confirmé ses dires ce vendredi après sa qualification en finale du tournoi grec.
Notamment questionné sur la composition de son groupe aux cotés de Carlos Alcaraz, Taylor Fritz et Alex De Minaur, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem a botté en touche.
Novak Djokovic on Turin : “Yes, I saw the draw and groups, but it doesn’t change anything. I will make the decision after Athens.”#NovakDjokovic #ATPFinals #Turin pic.twitter.com/DS5lq98d4h— Nemanja Stanojcic (@Awax92) November 7, 2025
« Oui, j’ai vu le tirage au sort des groupes du Masters, mais cela ne change rien. Je prendrai ma décision après le tournoi », a assuré Djokovic, opposé ce samedi à Lorenzo Musetti pour un 101e titre en carrière.
