Vainqueur de Tabilo qu’il n’avait jamais battu, Nole n’a pas hésité à faire une déclaration d’amour au peuple grec. Il faut dire que le Serbe n’est plus vraiment apprécié dans son pays, du moins par le gouvernement.
« Je me sens déjà un peu grec. J’ai l’impression d’être chez moi . Cela fait quelques mois que je me suis installé ici avec ma famille, c’est une aventure passionnante, car j’ai toujours adoré ce pays. Je dirais que tous les Serbes aiment la Grèce , c’est certain. Nous aimons tout de sa culture et de ses traditions, tous les liens que nous partageons. Je serai toujours reconnaissant de l’hospitalité de ces gens. Ils sont réputés pour leur ouverture sur le monde et leur accueil chaleureux . Au‐delà de mes exploits sportifs ou de toute reconnaissance que j’ai pu recevoir, je pense que les Athéniens m’ont reçu avec une gentillesse et une humanité profondes, et cela m’a beaucoup touché. Désormais, Athènes restera à jamais dans mon cœur »
Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 09:20