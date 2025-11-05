AccueilATPATP - AthènesPersona no grata en Serbie, Djokovic a "déjà" changé de nationalité :...
ATP - Athènes

Persona no grata en Serbie, Djokovic a « déjà » changé de natio­na­lité : « Je me sens déjà un peu grec. J’ai l’im­pres­sion d’être chez moi. J’ai toujours adoré ce pays »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Vainqueur de Tabilo qu’il n’avait jamais battu, Nole n’a pas hésité à faire une décla­ra­tion d’amour au peuple grec. Il faut dire que le Serbe n’est plus vrai­ment apprécié dans son pays, du moins par le gouvernement. 

« Je me sens déjà un peu grec. J’ai l’im­pres­sion d’être chez moi . Cela fait quelques mois que je me suis installé ici avec ma famille, c’est une aven­ture passion­nante, car j’ai toujours adoré ce pays. Je dirais que tous les Serbes aiment la Grèce , c’est certain. Nous aimons tout de sa culture et de ses tradi­tions, tous les liens que nous parta­geons. Je serai toujours recon­nais­sant de l’hos­pi­ta­lité de ces gens. Ils sont réputés pour leur ouver­ture sur le monde et leur accueil chaleu­reux . Au‐delà de mes exploits spor­tifs ou de toute recon­nais­sance que j’ai pu rece­voir, je pense que les Athéniens m’ont reçu avec une gentillesse et une huma­nité profondes, et cela m’a beau­coup touché. Désormais, Athènes restera à jamais dans mon cœur »

Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 09:20

