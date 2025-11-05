Vainqueur de Tabilo qu’il n’avait jamais battu, Nole n’a pas hésité à faire une décla­ra­tion d’amour au peuple grec. Il faut dire que le Serbe n’est plus vrai­ment apprécié dans son pays, du moins par le gouvernement.

« Je me sens déjà un peu grec. J’ai l’im­pres­sion d’être chez moi . Cela fait quelques mois que je me suis installé ici avec ma famille, c’est une aven­ture passion­nante, car j’ai toujours adoré ce pays. Je dirais que tous les Serbes aiment la Grèce , c’est certain. Nous aimons tout de sa culture et de ses tradi­tions, tous les liens que nous parta­geons. Je serai toujours recon­nais­sant de l’hos­pi­ta­lité de ces gens. Ils sont réputés pour leur ouver­ture sur le monde et leur accueil chaleu­reux . Au‐delà de mes exploits spor­tifs ou de toute recon­nais­sance que j’ai pu rece­voir, je pense que les Athéniens m’ont reçu avec une gentillesse et une huma­nité profondes, et cela m’a beau­coup touché. Désormais, Athènes restera à jamais dans mon cœur »