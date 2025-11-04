159e mondial à 40 ans, Stan Wawrinka continue de prendre du plaisir entre le circuit secon­daire et prin­cipal. Invité par les orga­ni­sa­teurs sur l’ATP 250 d’Athènes, le Suisse a renversé le Néerlandais, Botic Van De Zandschulp, devant un public conquis, ce lundi, au premier tour (2−7, 7–6(5), 7–5).

Interrogé par nos confrères de SDNA, Stan a expliqué a quel point le soutien des fans était déter­mi­nant dans sa motivation.

« C’était une expé­rience incroyable, et c’est l’une des raisons pour lesquelles je continue à jouer. Je ne rajeunis pas, mais j’essaie de profiter de chaque instant. Venir ici, parti­ciper pour la première fois à un nouveau tournoi à Athènes et rece­voir un tel soutien, c’est formi­dable. Je suis très recon­nais­sant et j’ai hâte de disputer le prochain match. L’une des raisons pour lesquelles je continue, ce sont ces émotions. Voir les fans me soutenir, me donner autant d’énergie, c’est toujours aussi incroyable. Je sais que lorsque j’arrêterai, je ne pourrai plus jamais vivre une telle expé­rience ailleurs. Et, comme je l’ai dit, c’est parti­cu­lier pour moi, après tant d’années, de décou­vrir une nouvelle ville, un nouveau tournoi. Je suis heureux d’avoir eu l’opportunité de venir ici, d’avoir reçu une invi­ta­tion du direc­teur du tournoi et je lui en suis très recon­nais­sant. Il était impor­tant pour moi de gagner aujourd’hui (lundi), d’avoir la possi­bi­lité de rester ici quelques jours de plus et de voir ce que je peux faire ensuite », a déclaré « Stan The Man » qui sera opposé à un Lorenzo Musetti en mission pour le Masters de Turin en huitièmes de finale.











