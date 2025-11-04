159e mondial à 40 ans, Stan Wawrinka continue de prendre du plaisir entre le circuit secondaire et principal. Invité par les organisateurs sur l’ATP 250 d’Athènes, le Suisse a renversé le Néerlandais, Botic Van De Zandschulp, devant un public conquis, ce lundi, au premier tour (2−7, 7–6(5), 7–5).
Interrogé par nos confrères de SDNA, Stan a expliqué a quel point le soutien des fans était déterminant dans sa motivation.
« C’était une expérience incroyable, et c’est l’une des raisons pour lesquelles je continue à jouer. Je ne rajeunis pas, mais j’essaie de profiter de chaque instant. Venir ici, participer pour la première fois à un nouveau tournoi à Athènes et recevoir un tel soutien, c’est formidable. Je suis très reconnaissant et j’ai hâte de disputer le prochain match. L’une des raisons pour lesquelles je continue, ce sont ces émotions. Voir les fans me soutenir, me donner autant d’énergie, c’est toujours aussi incroyable. Je sais que lorsque j’arrêterai, je ne pourrai plus jamais vivre une telle expérience ailleurs. Et, comme je l’ai dit, c’est particulier pour moi, après tant d’années, de découvrir une nouvelle ville, un nouveau tournoi. Je suis heureux d’avoir eu l’opportunité de venir ici, d’avoir reçu une invitation du directeur du tournoi et je lui en suis très reconnaissant. Il était important pour moi de gagner aujourd’hui (lundi), d’avoir la possibilité de rester ici quelques jours de plus et de voir ce que je peux faire ensuite », a déclaré « Stan The Man » qui sera opposé à un Lorenzo Musetti en mission pour le Masters de Turin en huitièmes de finale.
Publié le mardi 4 novembre 2025 à 14:27