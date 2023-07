Au micro de l’ATP avant son entrée en lice contre Thanasi Kokkinakis en huitièmes de finale à Atlanta, Alex De Minaur a parlé d’un tour­nant avec la retraite de Roger Federer en 2022, la longue absence de Rafael Nadal et la défaite de Novak Djokovic en finale de Wimbledon contre Carlos Alcaraz.

« Nous arri­vons à un stade du tennis où tout s’ouvre, c’est très exci­tant. En ce qui me concerne, j’ai­me­rais faire partie de ceux qui fran­chissent le cap. C’est donc le plan que je me suis fixé. Continuer à travailler sur moi‐même. Continuer à essayer de progresser et d’être le gars qui finira par aller loin dans les grands tour­nois », a espéré l’Australien.