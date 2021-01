Vainqueur de son quatrième titre en carrière sur l’ATP 250 d’Antalya après l’abandon précoce de son adversaire, Alexander Bublik, en finale, Alex De Minaur est revenu en conférence de presse sur ce début de saison canon. En cinq matchs, l’Australien n’a perdu qu’un seul set face à David Goffin et sa confiance est au plus haut à moins d’un mois du début de l’Open d’Australie devant un public qui sera acquis à sa cause.

« Je savais que j’allais avoir une excellente pré-saison, je me sentais bien et prêt à concourir. Je me suis donné une belle opportunité, la meilleure possible, d’aller loin dans ce tournoi. J’ai joué de bons matchs en début d’année et je suis très content de mon niveau. J’ai remporté des victoires de grande qualité et maintenant j’ai hâte de retourner en Australie où j’espère passer un bon été devant un public local. »