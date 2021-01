Miraculé lors du premier tour face à son ami Pierre-Hugues Herbert (ndlr : il était mené 6-3, 5-4 avec cinq balles de matchs contre lui), David Goffin s’est rassuré dans le jeu lors des huitièmes de finales face à l’Espagnol Nicola Kuhn (6-0, 6-2). Pour une place dans le dernier carré, il défiera l’Italien Stefano Travaglia, 75e joueur mondial.

« Je ne l’ai pas vu à l’œuvre, car il jouait plus ou moins en même temps que moi, mais je sais qu’il est en forme. Il a battu deux très bons joueurs dans ce tournoi. Il est solide et mentalement fort. Il ne sera pas facile à manœuvrer, qui plus est dans ces conditions, avec des courts qui ne sont pas très rapides. C’est plus un joueur de terre battue et la surface ici lui convient donc bien. Mais mon match d’aujourd’hui fut très positif et cela me donne confiance pour la suite », a déclaré le Belge à la RTBF.