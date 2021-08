La finale de l’ATP 250 d’Atlanta est désor­mais connue. Elle va opposer deux joueurs améri­cains avec l’éternel John Isner, qui est venu prendre des points en Géorgie, à l’une des révé­la­tions de cet été, Brandon Nakashima, 19 ans et déjà fina­liste du côté de Los Cabos la semaine passée.

Le 115e mondial, qui a notam­ment sorti Milos Raonic et Jordan Thompson jouera son va‐tout face à ‘Big John’ qui vise un 16e titre en carrière, un 6e à Atlanta et surtout un 14e sur le sol améri­cain. Made in USA.