Bousculé par Gaël Monfils (faisant son retour sur le circuit ATP) et mené dans le tie‐break du troi­sième set, Thanasi Kokkinakis s’en est sorti de justesse en rempor­tant sept des huit derniers points du match. L’Australien a expliqué ce retour­ne­ment de situa­tion dans le jeu décisif à l’ATP.

« A 0–4, j’ai cru que c’était fini… A partir de là, c’est un point à la fois. Dans un tie‐break, on peut se faire distancer rapi­de­ment et on peut revenir tout aussi rapi­de­ment. J’ai eu un point sur son service, puis deux sur le mien et tout d’un coup, il ressent la pres­sion. Il m’a posé beau­coup de problèmes et c’est l’un des joueurs les plus rapides du circuit », a déclaré le 86e mondial qui affron­tera son compa­triote Alex de Minaur en huitièmes de finale de ce tournoi d’Atlanta.