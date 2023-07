Présent à l’UTS où il a montré de belles choses. Gaël Monfils s’est confié chez nos confrères de Tennis Majors.

Visiblement il est prêt pour débuter sa saison sur dur à Atlanta en Géorgie mais il est un peu « énervé » contre les organisateurs.

« J’atterrirai demain et j’irai direc­te­ment sur le terrain. Je suis le seul joueur d’ici à jouer demain. J’ai l’im­pres­sion que les deux autres ont été protégés et pas moi. Je ne peux pas dire que j’en suis heureux. Je suis heureux d’aller à Atlanta pour la première fois. Je pren­drai l’avion de nuit et j’aurai besoin de me reposer. Mais c’est comme ça et je ne peux pas me plaindre. Je ferai de mon mieux et j’ai entendu dire que j’avais un bon soutien là‐bas » a expliqué la « Monf »

En effet le Chinois Yibing Wu, vain­queur en Californie, et Ben Shelton, qui jouaient égale­ment dimanche vont eux béné­fi­cier d’un jour de repos à Atlanta.