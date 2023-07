322ème mondial, la « Monf », plutôt en jambes lors de l’ex­hi­bi­tion UTS a réalisé une perfor­mance convain­cante face à Kokkinakis notam­ment dans un premier set maitrisé (6−1) avant de « sombrer » dans le tie‐break de l’ul­time manche où il menait quand même 4 points à 0 : (6−1, 3–6, 5–7 (5).

Très agacé par la program­ma­tion proposée par les orga­ni­sa­teurs du tournoi, Monfils présente cette saison un bilan de 2 victoires pour 11 matches joués sur le circuit ATP si l’on compte aussi les challengers.

Si l’on peut regretter sa fin de match, le jeu proposé par le Tricolore dans sa globa­lité est quand même rassurant.

On attend main­te­nant son premier tour à Washington où il va arriver frais. De plus, il aura forcé­ment eu du temps et du repos. Espérons qu’il aura un tirage à sa portée.