Après les forfaits de Borna Coric et de Benoît Paire, le tournoi ATP 250 d’Antalya (du 7 au 13 janvier) vient de perdre un nouveau joueur important avec le jeune prodige italien Jannik Sinner. Ce denier a été désinscrit de la liste d’entrée, tout comme le Japonais Taro Daniel, et seront remplacés par Malek Jaziri et Nicola Kuhn. À noter qu’au prochain retrait, le Tricolore Hugo Grenier (255e) fera son entrée dans le tableau principal.

Antalya update :

OUT : Sinner, Daniel (AO Q)

IN : Jaziri, Kuhn

Next : Grenier — Entry List Updates (@EntryLists) January 3, 2021