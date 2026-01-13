AccueilATPATP - AucklandBenoît Maylin sur Gaël Monfils, battu dès son entrée en lice :...
Benoît Maylin sur Gaël Monfils, battu dès son entrée en lice : « Ce n’était pas mal du tout pour un vieux de 39 ans, même s’il a peu trop donné sur la fin »

Baptiste Mulatier

Pour le premier match de sa dernière saison sur le circuit, Gaël Monfils a été battu par Fabian Marozsan (52e mondial) à Auckland, où le Français était tenant du titre. 

« Et bé, c’était pas mal du tout pour un vieux de 39 ans. Y’a encore du mollet, de la glis­sade, du bras, du sourire, mais Monfils a un peu trop donné sur la fin. Et 1ère céré­monie d’adieu pour le tenant du titre, battu d’entrée à Auckland par Marozsan », a commenté le jour­na­liste Benoît Maylin après le match. 

A noter que Monfils n’a plus gagné un match depuis Wimbledon le 1er juillet dernier. 

Publié le mardi 13 janvier 2026 à 09:26

