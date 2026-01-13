Pour le premier match de sa dernière saison sur le circuit, Gaël Monfils a été battu par Fabian Marozsan (52e mondial) à Auckland, où le Français était tenant du titre.
« Et bé, c’était pas mal du tout pour un vieux de 39 ans. Y’a encore du mollet, de la glissade, du bras, du sourire, mais Monfils a un peu trop donné sur la fin. Et 1ère cérémonie d’adieu pour le tenant du titre, battu d’entrée à Auckland par Marozsan », a commenté le journaliste Benoît Maylin après le match.
A noter que Monfils n’a plus gagné un match depuis Wimbledon le 1er juillet dernier.
Publié le mardi 13 janvier 2026 à 09:26